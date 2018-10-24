"Вест Хем" спрогнозував терміни повернення Ярмоленка

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. “Вест Хем” виступив з офіційною інформацією щодо травми свого футболіста Андрія Ярмоленка, якої той зазнав у матчі англійської Прем’єр-ліги проти “Тоттенхему”, інформує УНН з посиланням на ФФУ та сайт “молотобійців”.

На офіційному сайті клубу з’явилося повідомлення про проведення успішної операції на ахілловому сухожиллі правої ноги футболіста. Очікується, що поза футболом півзахисник збірної України перебуватиме протягом шести місяців.

“Операція Андрія пройшла добре. Тепер ми працюватимемо, аби підтримувати футболіста протягом усього процесу реабілітації. Одужання Ярмоленка буде розплановане дуже ретельно. Упевнений, що він повернеться на поле у визначений термін”, — заявив керівник медичного обслуговування “Вест Хему” Річард Колліндж.

Додамо, що вчора Ярмоленко святкував свій 28-й день народження.

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