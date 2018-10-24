"Вест Хэм" спрогнозировал сроки возвращения Ярмоленко

На официальном сайте клуба появилось сообщение о проведении успешной операции на ахилловом сухожилии правой ноги футболиста. Ожидается, что вне футбола полузащитник сборной Украины будет находиться в течение шести месяцев.

“Операция Андрея прошла хорошо. Теперь мы будем работать, чтобы поддерживать футболиста на протяжении всего процесса реабилитации. Выздоровление Ярмоленко будет распланировано очень тщательно. Уверен, что он вернется на поле в определенный срок”, — заявил руководитель медицинского обслуживания “Вест Хэма” Ричард Коллиндж.

Добавим, что вчера Ярмоленко праздновал свой 28-й день рождения.