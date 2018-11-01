Ярмоленко сравнил чемпионаты Англии и Украины

По мнению Ярмоленко главной разницей чемпионатов является скорость.

“В Англии скорости другие, в первое время нужно к этому привыкнуть, мыслить быстрее, быстрее работать с мячом. Конечно, в этом есть отличие. По нагрузкам, то я думаю, это зависит не от чемпионата, а от тренера, каждый видит тренировочный процесс по-своему. Если брать Пеллегрини, или Реброва и Хацкевича, с которыми я работал в „Динамо“, то больше физических упражнений в Англии”, — подчеркнул игрок.

Как сообщалось ранее, клуб Андрея дал прогноз относительно сроков его восстановления.