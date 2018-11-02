Определилась судейская бригада матча "Шахтер" - "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Комитеты Федерации футбола Украины назначили официальных лиц на матчи 14-го тура чемпионата УПЛ сезона 2018/19, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.
Главным рефери украинского “классико” станет днепрянин Виталий Романов. Ассистентами будут Сергей Беккер из Харькова и Александр Войтюк из Запорожья.
Обязанности четвертого рефери будет выполнять харьковчанин Анатолий Абдула. Работу арбитров оценит судейский наблюдатель Владимир Петров (Харьков).
Отметим, что матч 14-го тура между этими командами стартует 3 ноября в 17:00.
Как ранее информировал УНН, футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о различий в чемпионатах Украины и Англии.