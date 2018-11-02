Определилась судейская бригада матча "Шахтер" - "Динамо"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112000 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120048 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 159104 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149689 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139030 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129589 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Комитеты Федерации футбола Украины назначили официальных лиц на матчи 14-го тура чемпионата УПЛ сезона 2018/19, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Главным рефери украинского “классико” станет днепрянин Виталий Романов. Ассистентами будут Сергей Беккер из Харькова и Александр Войтюк из Запорожья.

Обязанности четвертого рефери будет выполнять харьковчанин Анатолий Абдула. Работу арбитров оценит судейский наблюдатель Владимир Петров (Харьков).

Отметим, что матч 14-го тура между этими командами стартует 3 ноября в 17:00.

Как ранее информировал УНН, футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о различий в чемпионатах Украины и Англии.

Украинские Национальные Новости

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