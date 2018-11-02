"Шахтер" сыграет с "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Доме футбола прошла процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона-2018/2019, сообщает корреспондент УНН.
Жребий свел двух грандов украинского футбола в одну пару: "Шахтер" будет противостоять "Динамо".
Другие пары:
"Днепр-1" - "Ворскла";
"Львов" - "Заря";
"Ингулец" - "Карпаты".
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Базовой датой проведения матчей 1/4 финала является 3 апреля. Примечательно, что в жребии приняли участие заслуженные тренеры Украины Павел Яковенко и Анатолий Бузник.
Добавим также, данная стадия будет состоять из одного матча.
Напомним, матч 14-го тура между "Динамо" и "Шахтер" стартует 3 ноября в 17:00.