"Шахтер" сыграет с "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 25427 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110611 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118670 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157580 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149231 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138824 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129458 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175179 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118180 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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"Шахтер" сыграет с "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины

"Шахтер" сыграет с "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины

Киев  •  УНН

 • 10953 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Доме футбола прошла процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона-2018/2019, сообщает корреспондент УНН.

Жребий свел двух грандов украинского футбола в одну пару: "Шахтер" будет противостоять "Динамо".

Другие пары:

"Днепр-1" - "Ворскла";

"Львов" - "Заря";

"Ингулец" - "Карпаты".

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Базовой датой проведения матчей 1/4 финала является 3 апреля. Примечательно, что в жребии приняли участие заслуженные тренеры Украины Павел Яковенко и Анатолий Бузник.

Добавим также, данная стадия будет состоять из одного матча.

Напомним, матч 14-го тура между "Динамо" и "Шахтер" стартует 3 ноября в 17:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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