"Динамо" програло "Бенфіці" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 "Динамо" поступилося "Бенфіці", передає УНН.
Деталі
На 9-й хвилині матчу захисник португальців Жилберту з меж штрафного розстріляв ворота Георгія Бущана. На 37-й хвилині зустрічі "Бенфіка" відзначилася вдруге. Віктор Циганков виконав невдалу передачу в бік власних воріт, і м'яч перехопив ексвінгер "Шахтаря" Давід Нерес.
Бразилець втратив м'яч, що вилилося у результативну передачу на форварда гостей Гонсалу Рамоса. У підсумку - 0:2 ще до перерви.
Доповнення
Як відомо, 23 серпня о 22.00 запланований матч-відповідь між "Бенфікою" та "Динамо". У разі подальшого вильоту з відбору Ліги чемпіонів "Динамо" восени гарантовано гратиме в основній частині Ліги Європи.
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