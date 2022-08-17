Приніс Україні "золото" і новий рекорд: Романчук став чемпіоном Європи з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Українець Михайло Романчук з національним рекордом здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram НОК України.
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"Михайло Романчук приносить Україні першу медаль у плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Римі. Українець здобув "золото" у запливі на 1500 метрів вільним стилем", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Плавець подолав дистанцію за 14:36.10. Цей час став новим рекордом України.
Як зазначили, Романчук виграє "золото" вже на третій континентальній першості поспіль.
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