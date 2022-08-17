Принес Украине "золото" и новый рекорд: Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

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"Михаил Романчук приносит Украине первую медаль в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме. Украинец завоевал "золото" в заплыве на 1500 метров свободным стилем", – говорится в сообщении.

Детали

Пловец преодолел дистанцию за 14.36.10. Это время стало новым рекордом Украины.

Как отметили, Романчук выигрывает "золото" уже на третьем континентальном первенстве подряд.

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