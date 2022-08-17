"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Детали

На 9-й минуте матча защитник португальцев Жилберту из пределов штрафной расстрелял ворота Георгия Бущана. На 37-й минуте встречи "Бенфика" отличилась во второй раз. Виктор Цыганков выполнил неудачную передачу в сторону своих ворот, и мяч перехватил эксвингер "Шахтера" Давид Нерес.

Бразилец потерял мяч, что вылилось в результативную передачу на форварда гостей Гонсалу Рамоса. В итоге – 0:2 еще до перерыва.

Дополнение

Как известно, 23 августа в 22.00 запланирован ответный матч между "Бенфикой" и "Динамо". В случае дальнейшего вылета по отбору Лиги чемпионов "Динамо" осенью гарантированно будет играть в основной части Лиги Европы.

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