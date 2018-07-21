"Динамо" обміняє Гонсалеса на півзахисника "Сантоса" – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Київське “Динамо” та титулований бразильський “Сантос” домовились про обмін футболістів. Дану інформацію підтвердив президент бразильського клубу Хосе Карлос Гомес ресурсу Globo, передає УНН.
Півзахисник збірної Парагваю Дерліс Гонсалес повинен перейти в “Сантос”, а в сторону “Динамо” відправиться 23-річний Вітор Фрезарін.
“Вітор Фрезарін відчуває себе в порядку у зв’язку з переходом. Ще потрібно пройти медогляд перед підписанням контракту. Дерліс Гонсалес відправляється в “Сантос”, — прокоментував Гомес.
Зазначимо, що обидва футболісти мають пройти медогляд в нових для себе командах.
Варто відзначити, що Фрезарін може зіграти на позиції атакуючого, правого і лівого півзахисника. У 2018-му відіграв за “Сантос” 9 поєдинків.