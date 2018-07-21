"Динамо" обменяет Гонсалеса на полузащитника "Сантоса" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Киевское “Динамо” и титулованный бразильский “Сантос” договорились об обмене футболистов. Данную информацию подтвердил президент бразильского клуба Хосе Карлос Гомес ресурсу Globo, передает УНН.
Полузащитник сборной Парагвая Гонсалес должен перейти в “Сантос”, а в сторону “Динамо” отправится 23-летний Витор Фрезарин.
“Витор Фрезарин чувствует себя в порядке в связи с переходом. Еще нужно пройти медосмотр перед подписанием контракта. Гонсалес отправляется в “Сантос”, — прокомментировал Гомес.
Отметим, что оба футболиста должны пройти медосмотр в новых для себя командах.
Стоит отметить, что Фрезарин может сыграть на позиции атакующего, правого и левого полузащитника. В 2018-м сыграл за “Сантос” 9 поединков.