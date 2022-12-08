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Діна Болуарте стала першою жінкою-президентом Перу

Київ • УНН

 • 699536 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Діна Болуарте стала першою жінкою-президентом Перу в середу на тлі політичної кризи, коли її попередника Педро Кастільйо було повалено у справі про імпічмент і затримано поліцією після того, як він спробував незаконно закрити Конгрес. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Діна Болуарте стала першою жінкою-президентом Перу

Цитата

«Я прошу політичного перемир'я для створення уряду національної єдності», — сказала 60-річна Болуарте у своїй першій промові після приведення до присяги як шостого президента країни всього за п'ять років.

«Я прошу час, дорогоцінний час, щоб урятувати країну від корупції та безгосподарності».

Деталі

Юрист за освітою, Болуарте донедавна була відносно невідома більшості перуанців. У 2018 році вона набрала менше 4% голосів на виборах мера округу Ліма та програла заявку на місце у парламенті у 2021 році.

Але вона стала відома разом з Кастільо як віце-президент у його списку, коли пара здобула перемогу на виборах у 2021 році від партії Peru Libre.

Прийшовши до влади, Кастільйо призначила Болуарте міністром з розвитку та соціальної інтеграції, і їй вдавалося зберігати цю роль донедавна після кількох перестановок у кабінеті.

Доповнення

Державне міністерство Перу заявило, що Кастільйо перебуває під слідством у зв'язку зі злочинами «бунту» та «змови» порушуючи конституційний лад після того, як він оголосив про розпуск Конгресу.

Члени Конгресу проголосували за усунення Кастільйо з посади.

Кастільо пережив дві попередні спроби імпічменту, у березні та грудні минулого року.

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