Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу в среду на фоне политического кризиса, когда ее предшественник Педро Кастильо был свергнут по делу об импичменте и задержан полицией после того, как он попытался незаконно закрыть Конгресс. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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«Я прошу политического перемирия для создания правительства национального единства», — сказала 60-летняя Болуарте в своей первой речи после приведения к присяге в качестве шестого президента страны всего за пять лет.
«Я прошу время, драгоценное время, чтобы спасти страну от коррупции и бесхозяйственности».
Детали
Юрист по образованию, Болуарте до недавнего времени была относительно неизвестна большинству перуанцев. В 2018 году она набрала менее 4% голосов на выборах мэра округа Лима и проиграла заявку на место в парламенте в 2021 году.
Но она стала известна вместе с Кастильо как вице-президент в его списке, когда пара одержала победу на выборах в 2021 году от партии Peru Libre.
Придя к власти, Кастильо назначила Болуарте министром по развитию и социальной интеграции, и ей удавалось сохранять эту роль до недавнего времени после нескольких перестановок в кабинете.
Дополнение
Государственное министерство Перу заявило, что Кастильо находится под следствием в связи с преступлениями «бунта» и «заговора» нарушая конституционный строй после того, как он объявил о роспуск Конгресса.
Члены Конгресса проголосовали за отстранение Кастильо от должности.
Кастильо пережил две предыдущие попытки импичмента, в марте и декабре прошлого года.