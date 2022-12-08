Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу

Цитата

«Я прошу политического перемирия для создания правительства национального единства», — сказала 60-летняя Болуарте в своей первой речи после приведения к присяге в качестве шестого президента страны всего за пять лет.

«Я прошу время, драгоценное время, чтобы спасти страну от коррупции и бесхозяйственности».

Детали

Юрист по образованию, Болуарте до недавнего времени была относительно неизвестна большинству перуанцев. В 2018 году она набрала менее 4% голосов на выборах мэра округа Лима и проиграла заявку на место в парламенте в 2021 году.

Но она стала известна вместе с Кастильо как вице-президент в его списке, когда пара одержала победу на выборах в 2021 году от партии Peru Libre.

Придя к власти, Кастильо назначила Болуарте министром по развитию и социальной интеграции, и ей удавалось сохранять эту роль до недавнего времени после нескольких перестановок в кабинете.

Дополнение

Государственное министерство Перу заявило, что Кастильо находится под следствием в связи с преступлениями «бунта» и «заговора» нарушая конституционный строй после того, как он объявил о роспуск Конгресса.

Члены Конгресса проголосовали за отстранение Кастильо от должности.

Кастильо пережил две предыдущие попытки импичмента, в марте и декабре прошлого года.