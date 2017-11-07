Димінський переховується за кордоном більше двох місяців – Геращенко

"По Димінському. Він продовжує переховуватися за кордоном. Ми знаємо, що та людина, яка була видана за нібито водія Мерседеса, це не та людина, яка була за кермом. Тому з нього зняті звинувачення в цьому питанні. Йому буде пред’явлено звинувачення, що він сприяв у приховуванні злочину. Димінський перебуває за кордоном вже більше двох місяців", - сказав А.Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Охоронцю Димінського пом'якшили запобіжний захід

Також він зазначив, що у слідства є докази того, що охоронець, який взяв на себе вину, на півгодини пізніше приїхав на місце трагедії.

Нагадаємо, ДТП сталося 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району.

Водій автомобіля "Mercedes Benz С65" скоїв зіткнення з автомобілем "Opel Astra" під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.