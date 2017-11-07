Дыминский скрывается за границей более двух месяцев - Геращенко

"По Дыминскому. Он продолжает скрываться за границей. Мы знаем, что и человек, выданый за якобы водителя Мерседеса, это не тот человек, который был за рулем. Поэтому с него сняты обвинения в этом вопросе. Ему будет предъявлено обвинение, что он способствовал в сокрытии преступления. Дыминский находится за рубежом уже более двух месяцев", - сказал А.Геращенко.

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Также он отметил, что у следствия есть доказательства того, что охранник, который взял на себя вину, на полчаса позже приехал на место трагедии.

Напомним, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района.

Водитель автомобиля "Mercedes Benz С65" совершил столкновение с автомобилем "Opel Astra" под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.