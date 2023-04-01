Дим поширився на сотні метрів: на брянщині уже понад годину горить птахофабрика
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У російській брянській області вже понад годину горить птахофабрика, на місці працюють рятувальники, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.
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"Птахофабрика вже понад годину горить у селі Уруччя. На місці працюють вісім пожежних розрахунків", - йдеться у повідомленні.
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За даними Mash, населений пункт раніше нібито був атакований ЗСУ. Співробітники спецслужб проводять перевірку.
Про причини займання та постраждалих наразі невідомо. Дим поширився на сотні метрів.