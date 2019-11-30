Ді Капріо заперечив звинувачення президента Бразилії у підпалах лісів Амазонії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Актор Леонардо Ді Капріо відповів на звинувачення президента Бразилії Жаїра Болсонару у фінансуванні організацій, які нібито стоять за підпалами амазонських лісів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram актора.
"У цей кризовий для Амазонії час я підтримую народ Бразилії, який працює над збереженням своєї природної і культурної спадщини. Вони є дивовижним, зворушливим та смиренним прикладом відповідальності та ентузіазму, необхідних для збереження навколишнього середовища. Майбутнє цих незамінних екосистем поставлено на карту, і я пишаюся тим, що захищаю їх", — написав Ді Капріо.
Актор наголосив на тому, що хоч названі президентом Бразилії організації й заслуговують на фінансування, він не давав їм гроші.
"Я прихильний підтримувати бразильські громади корінних народів, місцеві органи влади, вчених, викладачів та широку громадськість, які невпинно працюють, щоби захистити Амазонію для майбутнього усіх бразильців", — підкреслив Ді Капріо.
Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонару звинуватив голлівудського актора Леонардо Ді Капріо в спонсоруванні некомерційних організацій, які, ймовірно, влаштовують лісові пожежі в Амазонії.