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Ди Каприо опроверг обвинения президента Бразилии в поджогах лесов Амазонии

Ди Каприо опроверг обвинения президента Бразилии в поджогах лесов Амазонии

Киев  •  УНН

 • 11509 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Актер Леонардо Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в финансировании организаций, которые якобы стоят за поджогами амазонских лесов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актера.

"В этот кризисный для Амазонии время я поддерживаю народ Бразилии, который работает над сохранением своей природного и культурного наследия. Они удивительным, трогательным и смиренным примером ответственности и энтузиазма, необходимых для сохранения окружающей среды. Будущее этих незаменимых экосистем поставлено на карту, и я горжусь тем, что защищаю их ", - написал Ди Каприо.

Актер отметил, что хотя названные президентом Бразилии организации и заслуживают финансирования, он не давал им деньги.

"Я привержен поддерживать бразильские общины коренных народов, местные органы власти, ученых, преподавателей и широкой общественности, которые постоянно работают, чтобы защитить Амазонию для будущего всех бразильцев", - подчеркнул Ди Каприо.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании некоммерческих организаций, которые, вероятно, устраивают пожары в Амазонии.

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