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ДФС: надходження до зведеного бюджету у січні-травні зросли на 13%

ДФС: надходження до зведеного бюджету у січні-травні зросли на 13%

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. За оперативними даними, за січень-травень 2019 року за платежами, що контролюються ДФС, до зведеного бюджету зібрано 507,2 млрд гривень, що на 13,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.

"За січень-травень 2019 року, за оперативними даними, до зведеного бюджету зібрано 507,2 млрд грн. Це на 13,3%, або на 59,5 млрд грн більше відповідного періоду минулого року. Так, за січень-травень 2018 року до зведеного бюджету надійшло 447,6 млрд грн", - повідомили у ДФС.

За словами в.о. голови ДФС Олександра Власова, до державного бюджету зібрано 400,1 млрд грн. Цей показник перевищує відповідний період минулого року на 11,5%, або на 41,1 млрд гривень.

"Позитивна динаміка спостерігається по всіх податкових і митних платежах. Позитив маємо за рахунок ефективного адміністрування та контролю за правильністю декларування, а також акцентування на боротьбі з правопорушеннями. Крім того, маємо понад 90% сплати податків у добровільному порядку", - зазначив Власов.

Так, податкових платежів до загального фонду держбюджету у січні-травні 2019 року зібрано 242,5 млрд грн. Це на 10,6% або на 23,1 млрд грн перевищує минулорічний показник.

Митних платежів надійшло 128,4 млрд грн, що на 2,8 млрд грн, або на 2,2% більше, ніж за січень-травень 2018 року.

У травні поточного року до зведеного бюджету зібрано 117,1 млрд грн. Це на 11,9%, або на 12,4 млрд грн перевищує показник травня минулого року. До державного бюджету зібрано майже 93,2 млрд грн. Це на 10,8%, або на 9,1 млрд грн перевищує збір травня 2018 року. До загального фонду держбюджету у травні зібрано 60,1 млрд грн податкових платежів, що на 11%, або майже на 6 млрд грн більше, ніж у травні милого року. Митних платежів надійшло 27,4 млрд грн, що на 3,3%, або на 0,9 млрд грн перевищує минулорічний показник.

Нагадаємо, за даними на початок травня, надходження ЄСВ зросли на 24%.

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