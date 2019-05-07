Надходження ЄСВ зросли на 24%

"У січні-квітні 2019 року ДФС забезпечено надходження 84,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 24%, або на 16,4 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року", - вказали у відомстві.

Як зазначається, у квітні 2019 року сплачено 23,5 млрд грн, що майже на 27%, або 5 млрд грн більше квітня минулого року.

"Результативна статистика свідчить про успішність проведених заходів з детінізації економіки та зайнятості населення, що дозволило вивести з тіні неоподатковані доходи та підвищити розмір заробітної плати», – наголосив в.о. голови ДФС Олександр Власов.

За його словами, за січень-березень цього року кількість застрахованих осіб зросла до 10,6 млн, що на понад 290 тис. осіб більше, ніж за три місяці минулого року.

Заробітна плата та грошове забезпечення, на які нараховується єдиний внесок за січень-березень 2019 року, склали 275,6 млрд грн, що майже на 50 млрд грн більше аналогічного періоду 2018 року.

Нагадаємо, торік Кабмін схвалив збільшення бази нарахування ЄСВ.