Поступления ЕСВ выросли на 24%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В течение четырех месяцев 2019 года поступления от ЕСВ выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигли 84,7 млрд грн, передает УНН со ссылкой на данные ГФС.
"В январе-апреле 2019 года ГФС обеспечено поступление 84,7 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 24%, или на 16,4 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года", - указали в ведомстве.
Как отмечается, в апреле 2019 года оплачено 23,5 млрд грн, что почти на 27%, или 5 млрд грн больше апреля прошлого года.
"Результативная статистика свидетельствует об успешности проведенных мероприятий по детенизации экономики и занятости населения, что позволило вывести из тени необлагаемые доходы и повысить размер заработной платы", - отметил и.о. председателя ГФС Александр Власов.
По его словам, за январь-март этого года количество застрахованных лиц выросло до 10,6 млн, что более чем 290 тыс. человек больше, чем за три месяца прошлого года.
Заработная плата и денежное обеспечение, на которые начисляется единый взнос за январь-март 2019 года, составили 275,6 млрд грн, что почти на 50 млрд грн больше аналогичного периода 2018 года.
Напомним, в прошлом году Кабмин одобрил увеличение базы начисления ЕСВ.