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ГФС: поступления в сводный бюджет в январе-мае выросли на 13%

ГФС: поступления в сводный бюджет в январе-мае выросли на 13%

Киев  •  УНН

 • 7999 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. По оперативным данным, за январь-май 2019 года по платежам, которые контролируются ГФС, в сводный бюджет собрано 507,2 млрд гривен, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За январь-май 2019 года, по оперативным данным, в сводный бюджет собрано 507,2 млрд грн., что на 13,3%, или на 59,5 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. Так, за январь-май 2018 года в сводный бюджет поступило 447,6 млрд грн", - сообщили в ГФС.

По словам и.о. главы ГФС Александра Власова, в государственный бюджет собрано 400,1 млрд грн. Этот показатель превышает соответствующий период прошлого года на 11,5%, или на 41,1 млрд гривен.

"Положительная динамика наблюдается по всем налоговым и таможенным платежам. Позитив есть за счет эффективного администрирования и контроля за правильностью декларирования, а также акцентирования на борьбе с правонарушениями. Кроме того, есть более 90% уплаты налогов в добровольном порядке", - отметил Власов.

Так, налоговых платежей в общий фонд госбюджета в январе-мае 2019 года собрано 242,5 млрд грн. Это на 10,6% или на 23,1 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Таможенных платежей поступило 128,4 млрд грн, что на 2,8 млрд грн, или на 2,2% больше, чем за январь-май 2018 года.

В мае текущего года в сводный бюджет собрано 117,1 млрд грн. Это на 11,9%, или на 12,4 млрд грн превышает показатель мая прошлого года. В государственный бюджет собрано почти 93,2 млрд грн. Это на 10,8%, или на 9,1 млрд грн превышает сбор мая 2018 года. В общий фонд госбюджета в мае собрано 60,1 млрд грн налоговых платежей, что на 11%, или почти на 6 млрд грн больше, чем в мае милого года. Таможенных платежей поступило 27,4 млрд грн, что на 3,3%, или на 0,9 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Напомним, по данным на начало мая, поступления ЕСВ выросли на 24%.

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