Дев'ять областей України можуть цього тижня перейти в "червону" зону – KSE
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого УНН. Цього тижня в Україні дев'ять областей можуть перейти в "червону" зону карантину. Про це під час онлайн-брифінгу повідомила аналітик центру економіки охорони здоров'я (KSE) Катерина Кузьмінова, передає УНН.
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"Дев'ять регіонів України вже мають ознаки "червоної" зони і можуть перейти до неї за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - заявила Кузьмінова.
Деталі
До червоної зони можуть перейти: Вінницька, Донецька, Житомирська, Волинська, Одеська, Закарпатська, Львівська, Сумська та Хмельницька області.
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