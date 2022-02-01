Девять областей Украины могут на этой неделе перейти в "красную" зону – KSE
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля УНН. На этой неделе в Украине девять областей могут перейти в "красную" зону карантина. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила аналитик центра экономики здравоохранения (KSE) Екатерина Кузьминова, передает УНН.
Цитата
"Девять регионов уже имеют признаки "красной" зоны и могут перейти в нее по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - заявила Кузьминова.
Детали
В красную зону могут перейти: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Волынская, Одесская, Закарпатская, Львовская, Сумская и Хмельницкая области.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 4,09 млн случаев COVID-19. Прирост за сутки, 31 января, — 30 тысяч. Это почти на 40% больше, чем в предыдущий день.