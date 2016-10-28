Дев'яносторічний мешканець Прикарпаття вчинив самогубство
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня, 90-річний мешканець с.Годи-Добровідка Коломийського району вчинив самогубство. Про це повідомляє УНН із посиланням на Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Івано-Франківської облдержадміністрації.
В повідомленні Управління зазначається, що чоловік вчинив суїцид через повішення в прибудові до господарської споруди власного господарства.
Нагадаємо, 23 жовтня мати 4-річної дитини в Івано-Франківську намагалась скоїти самогубство.