Девяностолетний житель Прикарпатья совершил самоубийство

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, 90-летний житель с.Годы-Добровидка Коломыйского района совершил самоубийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Ивано-Франковской облгосадминистрации.