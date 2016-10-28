Девяностолетний житель Прикарпатья совершил самоубийство
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, 90-летний житель с.Годы-Добровидка Коломыйского района совершил самоубийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Ивано-Франковской облгосадминистрации.
В сообщении Управления говорится, что мужчина совершил суицид через повешение в пристройке к хозяйственной постройке собственного хозяйства.
Напомним, 23 октября мать 4-летнего ребенка в Ивано-Франковске пыталась совершить самоубийство.