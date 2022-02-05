Девід Лінч зіграє у фільмі Стівена Спілберга "Фабельмани"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Американський актор Девід Лінч зіграє одну з ролей у новому фільмі Стівена Спілберга "The Fabelmans" ("Фабельмани"). Як повідомляє УНН з посиланням на Variety, для Лінча і Спілберга це буде перша спільна робота.
Деталі
Відзначається, що якого саме персонажа належить втілити Лінчу на екрані, творці фільму поки не повідомляють.
Про сам фільм відомо лише те, що стрічка частково є автобіографією.
Крім Лінча у фільмі зіграють Мішель Вільямс і Сет Роген. Його планується випустити в прокат в листопаді 2022 року.
Довідка
Девід Лінч є лауреатом премії "Золота пальмова гілка" (1990) і призу за режисуру (2001) Каннського кінофестивалю, а також "Золотого лева" за внесок у світовий кінематограф (2006) і почесної премії "Оскар" за видатний внесок у кінематограф (2019). Офіцер ордена Почесного легіону (2007).
Актор, кінорежисер, сценарист, художник, музикант, фотограф і актор має величезну кількість успішних робіт за свою кінокар'єру.
Його історична драма 1980 року "Людина-слон" отримала вісім номінацій на премію "Оскар", в тому числі одну за режисуру Лінча, а його роман "Дикі серцем" отримав Золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі 1990 року.
Його останній повнометражний фільм "Внутрішня імперія" був випущений в 2006 році і викликав похвалу критиків.