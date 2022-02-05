Дэвид Линч сыграет в фильме Стивена Спилберга “Фабельманы”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Американский актер Дэвид Линч сыграет одну из ролей в новом фильме Стивена Спилберга «The Fabelmans» («Фабельманы»). Как сообщает УНН со ссылкой на Variety, для Линча и Спилберга это будет первая совместная работа.
Детали
Отмечается, что какого именно персонажа предстоит воплотить Линчу на экране, создатели фильма пока не сообщают.
О самом фильме известно лишь то, что лента частично является автобиографией.
Помимо Линча в фильме сыграют Мишель Уильямс и Сет Роген. Его планируется выпустить в прокат в ноябре 2022 года.
Справка
Дэвид Линч является лауреатом премии “Золотая пальмовая ветвь” (1990) и приза за режиссуру (2001) Каннского кинофестиваля, а также “Золотого льва” за вклад в мировой кинематограф(2006) и почётной премии “Оскар” за выдающийся вклад в кинематограф (2019). Офицер ордена Почётного легиона (2007).
Актер, кинорежиссёр, сценарист, художник, музыкант, фотограф и актер имеет огромное количество успешных работ за свою кинокарьеру.
Его историческая драма 1980 года “Человек-слон” получила восемь номинаций на премию “Оскар”, в том числе одну за режиссуру Линча, а его роман “Дикие сердцем” получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 1990 года.
Его последний полнометражный фильм “Внутренняя империя” был выпущен в 2006 году и вызвал похвалу критиков.