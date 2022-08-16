Детонація боєприпасів під Джанкоєм триває: евакуйовано понад дві тисячі жителів – Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Під Джанкоєм у тимчасово окупованому Криму триває детонація на складі боєприпасів. Вже евакуйовано понад дві тисячі жителів. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.
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"Можете уявити собі якої потужності склад боєприпасів було закладено російськими окупантами у фермах колишнього тваринницького комплексу села Майське, що знаходиться поблизу селища Qalay/Азовське Джанкойського району, якщо внаслідок вибухів, що продовжуються, вже евакуйовано понад дві тисячі жителів. Детонація боєприпасів продовжується", – повідомив Чубаров.
Доповнення
Сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляли, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм.
Згодом міноборони рф підтвердило "займання" на складі боєприпасів під Джанкоєм.
Раніше Чубаров повідомляв, що тисячі громадян рф після сьогоднішніх вибухів у Криму прямують у бік Керченського мосту.