Детонация боеприпасов под Джанкоем продолжается: эвакуировано более двух тысяч жителей – Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Под Джанкоем во временно оккупированном Крыму продолжается детонация на складе боеприпасов. Уже эвакуировано более двух тысяч жителей. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.
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"Можете представить себе какой мощности склад боеприпасов был заложен российскими оккупантами в фермах бывшего животноводческого комплекса села Майское, что находится вблизи поселка Qalay/Азовское Джанкойского района, если в результате продолжающихся взрывов уже эвакуировано более двух тысяч жителей. Детонация боеприпасов продолжается", – сообщил Чубаров.
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Сегодня утром во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Сообщали, что горит склад боеприпасов под Джанкоем.
Позже минобороны рф подтвердило "возгорание" на складе боеприпасов под Джанкоем.
Ранее Чубаров сообщал, что тысячи граждан рф после сегодняшних взрывов в Крыму направляются в сторону Керченского моста.