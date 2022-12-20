Десятки ящиків з реактивними снарядами: СБУ на Чернігівщині виявила схованки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Служба безпеки України виявила нові схованки з російськими снарядами та патронами на Чернігівщині, які вже передані українським військовим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram відомства.
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«Служба безпеки встановила місцезнаходження нових схронів з російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області. Приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У СБУ зазначили, що серед вилученого - десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння.
В одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню «Град». У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів.
Окрім цього, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього. А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру.
Наразі всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам ЗСУ.
Доповнення
На Чернігівщині на початку липня 2022 року виявили схрон з боєприпасами російських окупантів.