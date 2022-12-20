Десятки ящиков с реактивными снарядами: СБУ в Черниговской области обнаружила тайники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Служба безопасности Украины обнаружила новые тайники с российскими снарядами и патронами в Черниговской области, которые уже переданы украинским военным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ведомства.
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«Служба безопасности установила местонахождение новых схронов с российскими средствами поражения в результате контрдиверсионных мер в приграничных районах Черниговской области. Спрятаные арсеналы оккупанты оставили во время их бегства из северных регионов Украины от контрнаступления Сил обороны», - говорится в сообщении.
Детали
В СБУ отметили, что среди изъятого - десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами к противотанковому вооружению.
В одном из населенных пунктов Менской территориальной громады обнаружено почти 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня «Град». В лесополосе вблизи областного центра сотрудники СБУ обнаружили более 100 единиц зарядов для ручных противотанковых гранатометов.
Кроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпосте российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тыс. патронов к нему. А во время оперативно-профилактической отработки Корюковского района в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.
В настоящее время все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям ВСУ.
Дополнение
В Черниговской области в начале июля 2022 года обнаружили схрон с боеприпасами российских оккупантов.