Граната та понад 600 набоїв: на Чернігівщині виявили схрон російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На Чернігівщині виявили схрон з боєприпасами російських окупантів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram, інформує УНН.
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На місцевості, де базувався ворог, виявили: РПГ-26 та постріли до нього, гранату "Ф-1", понад 600 набоїв різного калібру.
Встановили, що боєприпаси належать 35-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді, яка дислокується в алтайському краї рф (в/ч 41659, м. Алейськ).
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За кілометр від кордону з білоруссю на Рівненщини виявили схрон, в якому було 700 патронів калібру 7,62 мм та корпус гранати РГД-5.
Національна поліція України разом із колегами з Англії створили сайт із порадами щодо того, як діяти у разі виявлення нерозірваних боєприпасів.