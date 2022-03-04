В Україні створили сайт про те, як діяти у разі виявлення нерозірваних боєприпасів - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Національна поліція України спільно з колегами з Англії створили сайт: як діяти у разі виявлення нерозірваних боєприпасів. На вебресурсі розміщено порядок дій та правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Про це УНН інформує з посиланням на МВС в Telegram.
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Вибухотехніки Нацполіції спільно з Friends of Ukraine EOD "Друзі України" запустили сайт Ukraine CAT-UXO.
Сайт створений для допомоги українським громадянам, які перебувають під обстрілами ворожих снарядів. Адже колективна обізнаність допоможе врятувати людські життя.
Тут є інформація про порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. А також - електронна форма для надання інформації про небезпечні предмети. Відтак громадяни можуть повідомити місцезнаходження нерозірваних боєприпасів.