В Украине создали сайт о том, как действовать в случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Национальная полиция Украины совместно с коллегами из Англии создали сайт: как действовать в случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов. На вебресурсе размещен порядок действий и правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов. Об этом УНН информирует со ссылкой на МВД в Telegram.
Детали
Взрывотехники Нацполиции совместно с Friends of Ukraine EOD "Друзья Украины" запустили сайт Ukraine CAT-UXO.
Сайт создан для помощи украинским гражданам, которые находятся под обстрелами вражеских снарядов. Ведь коллективная осведомленность поможет спасти человеческие жизни.
Здесь есть информация о порядке действий и правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. А также электронная форма для предоставления информации об опасных предметах. Поэтому граждане могут сообщить местонахождение неразорвавшихся боеприпасов.