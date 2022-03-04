В Украине создали сайт о том, как действовать в случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов - МВД

Детали

Взрывотехники Нацполиции совместно с Friends of Ukraine EOD "Друзья Украины" запустили сайт Ukraine CAT-UXO.



Сайт создан для помощи украинским гражданам, которые находятся под обстрелами вражеских снарядов. Ведь коллективная осведомленность поможет спасти человеческие жизни.

Здесь есть информация о порядке действий и правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. А также электронная форма для предоставления информации об опасных предметах. Поэтому граждане могут сообщить местонахождение неразорвавшихся боеприпасов.