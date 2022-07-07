Граната и более 600 патронов: в Черниговской области обнаружили схрон российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Черниговской области обнаружили схрон с боеприпасами российских оккупантов. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram, информирует УНН.
Детали
На местности, где базировался враг, нашли: РПГ-26 и выстрелы к нему, гранату "Ф-1", более 600 патронов разного калибра.
Установили, что боеприпасы принадлежат 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в алтайском крае рф (в/ч 41659, г. Алейск).
Дополнение
В километре от границы с беларусью в Ровенской области обнаружили схрон, в котором было 700 патронов калибра 7,62 мм и корпус гранаты РГД-5.
Национальная полиция Украины совместно с коллегами из Англии создали сайт с советами по поводу того, как действовать в случае обнаружения неразорванных боеприпасов.