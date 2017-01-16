Десятка найкращих краєвидів світу за версією National Geographic
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У виданні National Geographic опублікували десятку кращих фотографій пейзажів з усього світу, передає УНН.
До списку найбільш мальовничих увійшло фото пейзажу, зроблене у Англсі (острів в Уельсі). На фото зображена піщана дорога, яка веде до оглядової вежі на острові.
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Також одним з кращих знімків став пейзаж вітряків, які велично стоять посеред туману у винних полях Бургенланду (Австрія) та загадковий краєвид гірської місцевості, вкритої інеєм (Румунія).