Десятка лучших видов мира по версии National Geographic
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В издании National Geographic опубликовали десятку лучших фотографий пейзажей со всего мира, передает УНН.
В список самых живописных вошло фото пейзажа, сделанное в Англси (остров в Уэльсе). На фото изображена песчаная дорога, ведущая к смотровой башне на острове.
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Также одним из лучших снимков стал пейзаж ветряков, которые величественно стоят посреди тумана в винных полях Бургенланда (Австрия) и загадочный вид горной местности, покрытой инеем (Румыния).