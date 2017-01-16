Десятка лучших видов мира по версии National Geographic

В список самых живописных вошло фото пейзажа, сделанное в Англси (остров в Уэльсе). На фото изображена песчаная дорога, ведущая к смотровой башне на острове.

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Также одним из лучших снимков стал пейзаж ветряков, которые величественно стоят посреди тумана в винных полях Бургенланда (Австрия) и загадочный вид горной местности, покрытой инеем (Румыния).