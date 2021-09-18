“Десна” завдала поразки “Руху” у матчі-відкритті туру УПЛ

Деталі

Якщо не брати до уваги останню п’ятихвилинку, то слід відзначити, що весь ігровий час до того на полі чернігівського стадіону мала місце гра із середніми швидкостями, за якої обидві команди рідко били по воротах.

За чверть години обидва колективи почали грати швидше й агресивніше в нападі, втім, гольових нагод вони й надалі мали небагато. Здавалося, все завершиться нічиєю, та незадовго до фінального свистка “Десна” таки забила — не без серії помилок, спровокованих мокрим полем. Автором голу став Тотовицький (1:0).

Склади команд:

“Десна”: Мисак, Жук (Завійський, 73), Цимбалюк, Сафронов (Ковтун, 10), Картушов, Домбровський, Арвеладзе, Тотовицький, Калітвінцев, Болбат (Волошин, 87), Безбородько (Будківський, 46). Запасні: Литовка, Масалов, Дегтярьов, Шевцов. Головний тренер: Олександр Рябоконь

“Рух”: Паньків, Карасюк, Гагун, Федорчук, Климчук, Бойчук (Лях, 83), Білий, Мисик, Борячук (Кондраков, 83), Притула (Сич, 77), Мартинюк. Запасні: Бандура, Таллес, Кузик, Стаменкович, Альваренга, Кухарук. Головний тренер: Леонід Кучук.

Доповнення

“Десна” із 16 очками піднялася на третій рядок. “Рух” дев’ятий (8).