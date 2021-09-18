"Десна" нанесла поражение "Движения" в матче-открытии тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В стартовом матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу “Десна” в Чернигове победила “Движение”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
Если не принимать во внимание последнюю пятиминутку, то следует отметить, что все игровое время до того на поле черниговского стадиона имела место игра со средними скоростями, при которой обе команды редко били по воротам.
Через четверть часа оба коллектива начали играть быстрее и агрессивнее в нападении, впрочем, голевых моментов они и в дальнейшем было немного. Казалось, все завершится ничьей, и незадолго до финального свистка “Десна” таки забила — не без серии ошибок, спровоцированных мокрым полем. Автором гола стал Тотовицкий (1: 0).
Составы команд:
“Десна”: Мисаки, Жук (Завийский, 73), Цимбалюк, Сафронов (Ковтун, 10), Картушов, Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Болбат (Волошин, 87), Безбородко (Будковский, 46). Запасные: Литовка, Масалов, Дегтярев, Шевцов. Главный тренер: Александр Рябоконь
“Движение”: Панькив, Карасюк, Гагун, Федорчук, Климчук, Бойчук (Лях, 83), Белый, Мысык, Борячук (Кондраков, 83), Притула (Сыч, 77), Мартынюк. Запасные: Бандура, Таллес, Кузык, Стаменкович, Альваренга, Кухарка. Главный тренер: Леонид Кучук.
Дополнение
“Десна” с 16 очками поднялась на третью строчку. “Движение” девятый (8).