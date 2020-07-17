"Десна" програла "Олександрії" та втратила шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Чернігівська “Десна” програла “Олександрії” у поєдинку передостаннього, 31-го туру чемпіонату України з футболу в Українській Прем’єр-лізі, передає УНН.
У дебюті баталії естонський легіонер “Десни” Тамм відзначився голом головою після подачі з кутового. На цьому успіх чернігівців в атаці у матчі закінчився. Натомість “Олександрія” зуміла відзначитися тричі: Шастал, Мишенко та Задерака.
У підсумку фіаско 1:3 призвело до втрати шансів на другу позицію в чемпіонаті — 55 балів і 4-та сходинка. “Олександрія” п’ята (48).
Додамо, у заключному турі сезону “Десна” гостюватиме у “Зорі”, а “Олександрія” прийматиме “Шахтар”.