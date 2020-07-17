"Десна" проиграла "Александрии" и потеряла шансы на попадание в Лигу чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Черниговская “Десна” проиграла “Александрии” в поединке предпоследнего, 31-го тура чемпионата Украины по футболу в Украинской Премьер-лиге, передает УНН.
В дебюте баталии эстонский легионер “Десны” Тамм отметился голом головой после подачи с углового. На этом успех черниговцев в атаке в матче закончился. А “Александрия” сумела отличиться трижды: шныряли, Мишенко и Задерака.
В итоге фиаско 1:3 привело к потере шансов на вторую позицию в чемпионате — 55 баллов и 4-ступенька. “Александрия” пятая (48).
Добавим, в заключительном туре сезона “Десна” будет гостить у “Зари”, а “Александрия” будет принимать “Шахтер”.