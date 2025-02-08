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15 березня, 19:03 • 139647 перегляди

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15 березня, 13:08 • 146050 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122057 перегляди

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Десятки людей заблоковані через масштабну пожежу на електрозаводі у москві - росЗМІ

Десятки людей заблоковані через масштабну пожежу на електрозаводі у москві - росЗМІ

Київ • УНН

 • 37235 перегляди

На території електрозаводу в москві спалахнула пожежа третього рангу складності. На верхніх поверхах заблоковано від 10 до 50 людей, є постраждалі від отруєння чадним газом.

У столиці рф сталася пожежа на території електрозаводу. На верхніх поверхах палаючої будівлі заблоковано десятки людей, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Пожежі надано третій ранг складності. У будівлі на верхніх поверхах заблоковано десятки людей. Їхня точна кількість неясна — Baza пише, що їх близько 30 осіб, Mash повідомляє про десять, Shot — про 50.

За даними Shot, двоє дітей та вісім дорослих отруїлися чадним газом. Mash писав про 15 постраждалих.

На місці працюють понад 60 пожежників та 16 одиниць техніки, повідомило МНС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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