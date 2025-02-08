Десятки людей заблоковані через масштабну пожежу на електрозаводі у москві - росЗМІ

У столиці рф сталася пожежа на території електрозаводу. На верхніх поверхах палаючої будівлі заблоковано десятки людей, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Пожежі надано третій ранг складності. У будівлі на верхніх поверхах заблоковано десятки людей. Їхня точна кількість неясна — Baza пише, що їх близько 30 осіб, Mash повідомляє про десять, Shot — про 50.

За даними Shot, двоє дітей та вісім дорослих отруїлися чадним газом. Mash писав про 15 постраждалих.

На місці працюють понад 60 пожежників та 16 одиниць техніки, повідомило МНС.