Десятки людей заблокированы из-за масштабного пожара на электрозаводе в москве - росСМИ
Киев • УНН
На территории электрозавода в москве вспыхнул пожар третьего ранга сложности. На верхних этажах заблокированы от 10 до 50 человек, есть пострадавшие от отравления угарным газом.
В столице рф произошел пожар на территории электрозавода. На верхних этажах горящего здания заблокированы десятки людей, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Пожару присвоен третий ранг сложности. В здании на верхних этажах заблокированы десятки людей. Их точное количество неясно - Baza пишет, что их около 30 человек, Mash сообщает о десяти, Shot - о 50.
По данным Shot, двое детей и восемь взрослых отравились угарным газом. Mash писал о 15 пострадавших.
На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники, сообщило МЧС.