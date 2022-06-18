Десантники з британських M777 палять окупантів: Генштаб показав відео

Цитата

"На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які, з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777, знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами", - йдеться у повідомленні ГШ ЗСУ у Facebook.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 33 350 осіб, 1465 танків, 216 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.