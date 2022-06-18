Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 33 350 окупантів та ще один ворожий літак

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1465 (+9),



бойових броньованих машин ‒ 3573 (+10),



артилерійських систем – 739 (+5),



РСЗВ - 233 (+0),



засобів ППО - 98 (+1),



літаків – 216 (+1),



гелікоптерів – 180 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),



крилатих ракет - 129 (+0),



кораблів/катерів - 14 (+1),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17),



спеціальної техніки - 55 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають.