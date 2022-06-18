Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 33 350 окупантів та ще один ворожий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 33 350 осіб, 1465 танків, 216 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1465 (+9),
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- бойових броньованих машин ‒ 3573 (+10),
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- артилерійських систем – 739 (+5),
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- РСЗВ - 233 (+0),
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- засобів ППО - 98 (+1),
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- літаків – 216 (+1),
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- гелікоптерів – 180 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),
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- крилатих ракет - 129 (+0),
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- кораблів/катерів - 14 (+1),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17),
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- спеціальної техніки - 55 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають.