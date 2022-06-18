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Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 33 350 окупантів та ще один ворожий літак

Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 33 350 окупантів та ще один ворожий літак

Київ • УНН

 • 110826 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 33 350 осіб, 1465 танків, 216 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1465 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 3573 (+10),
  • артилерійських систем – 739 (+5),
  • РСЗВ - 233 (+0),
  • засобів ППО - 98 (+1),
  • літаків – 216 (+1),
  • гелікоптерів – 180 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),
  • крилатих ракет - 129 (+0),
  • кораблів/катерів - 14 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17),
  • спеціальної техніки - 55 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають.

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