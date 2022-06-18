Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 33 350 оккупантов и еще один вражеский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 33 350 человек, 1465 танков, 216 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составляют:
-
- личного состава - около 33 350 (+200) человек ликвидировано,
-
- танков ‒ 1465 (+9),
-
- боевых бронированных машин ‒ 3573 (+10),
-
- артиллерийских систем – 739 (+5),
-
- РСЗО – 233 (+0),
-
- средств ПВО - 98 (+1),
-
- самолетов – 216 (+1),
-
- вертолетов – 180 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
-
- крылатых ракет – 129 (+0),
-
- кораблей/катеров - 14 (+1),
-
- автомобильной техники и автоцистерн - 2513 (+17),
-
- специальной техники - 55 (+0).
-
"Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении", - говорится в сообщении Генштаба.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб ВСУ сообщает, что на Славянском направлении основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются.