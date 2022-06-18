Генштаб: на Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 23487 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 53387 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 67221 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 77368 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 76568 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 76054 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 84012 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 221266 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149173 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172458 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 33823 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 77024 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 99476 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 97160 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 53252 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 7935 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 221246 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 496352 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 446182 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 652320 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 6198 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 26951 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 53252 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 99476 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 113528 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Генштаб: на Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України

Генштаб: на Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України

Київ • УНН

 • 111692 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи, планує прокладання додаткових залізничних гілок. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи, планує прокладання додаткових залізничних гілок. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Агресор здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка. В районі населеного пункту Краснопілля намагався відновити штурмові дії, бої тривають.

На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку активних дій не вів. Обстріляв із артилерії райони Сидорового та Маяків.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.

Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку, окрім наших позицій, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.

Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли.

У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Володимирівка, Новосілка та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку, з метою стримування наших військ, ворог обстрілював із артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине. Одночасно, противник намагається вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій та мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.

Ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі і техніці. За наявною інформацією, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Наразі інформація уточнюється. Продовжуються підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На сході ЗСУ знищили 15 окупантів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.76
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95