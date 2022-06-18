Десантники из британских M777 жгут оккупантов: Генштаб показал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинские защитники успешно используют британские гаубицы M777 на поле боя против российских войск. Видео обнародовал Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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"На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые, из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777, уничтожили один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами", - говорится в сообщении ГШ ВСУ в Facebook.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения России, в Украине достигли уже около 33 350 человек, 1465 танков, 216 самолетов и сотен единиц другой военной техники.