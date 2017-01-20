Держсекретар з питань оборони Великобританії прибув в Україну

Іноземну делегацію зустрів міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак.

Під час церемонії оркестр Почесної варти виконав Державні Гімни Великої Британії та України.

Державний секретар з питань оборони Великої Британії привітав особовий склад роти Почесної варти Міністерства оборони України, після цього воїни пройшли урочистим маршем.