Держсекретар з питань оборони Великобританії прибув в Україну
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Сьогодні, 20 січня, Державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон прибув в Україну. Про це УНН повідомили в прес-службі Міноборони.
Іноземну делегацію зустрів міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак.
Під час церемонії оркестр Почесної варти виконав Державні Гімни Великої Британії та України.
Державний секретар з питань оборони Великої Британії привітав особовий склад роти Почесної варти Міністерства оборони України, після цього воїни пройшли урочистим маршем.